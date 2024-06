Pluszeichen in New York: S&P 500 legt schlussendlich zu

Der S&P 500 tendierte im NYSE-Handel schlussendlich um 0.27 Prozent stärker bei 5’375.32 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 45.451 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.272 Prozent auf 5’346.20 Punkte an der Kurstafel, nach 5’360.79 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Dienstag bei 5’327.25 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5’375.95 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, lag der S&P 500 bei 5’222.68 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.03.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5’117.94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, einen Stand von 4’298.86 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 13.34 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 5’375.95 Punkten. Bei 4’682.11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Apple (+ 7.26 Prozent auf 207.15 USD), FMC (+ 4.00 Prozent auf 57.19 USD), Perrigo Company (+ 3.56 Prozent auf 28.23 USD), VF (+ 2.89 Prozent auf 13.54 USD) und Skyworks Solutions (+ 2.89 Prozent auf 96.22 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil SVB Financial Group (-26.83 Prozent auf 0.03 USD), First Republic Bank (-23.67 Prozent auf 0.02 USD), Paramount Global (-7.85 Prozent auf 11.04 USD), Leggett Platt (-7.39 Prozent auf 11.53 USD) und Southwest Airlines (-5.56 Prozent auf 28.05 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 42’710’558 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 2.924 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder

Unter den S&P 500-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. First Republic Bank-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 400.00 Prozent gelockt.

