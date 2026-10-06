NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
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06.10.2026 20:03:26
Pluszeichen in New York: S&P 500 im Aufwind
Mit dem S&P 500 geht es am zweiten Tag der Woche aufwärts.
Um 20:00 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0.68 Prozent fester bei 7’826.48 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 64.225 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.483 Prozent stärker bei 7’811.50 Punkten in den Dienstagshandel, nach 7’773.95 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 7’805.96 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7’844.52 Punkten lag.
So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Stand von 7’718.60 Punkten. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 06.07.2026, bei 7’537.43 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, stand der S&P 500 noch bei 6’740.28 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 14.11 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 7’844.52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Zählern verzeichnet.
Gewinner und Verlierer im S&P 500
Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Corteva (+ 12.19 Prozent auf 13.90 USD), NRG Energy (+ 8.76 Prozent auf 105.28 USD), Corning (+ 6.84 Prozent auf 170.27 USD), Comfort Systems USA (+ 6.53 Prozent auf 1’824.89 USD) und EMCOR Group (+ 6.52 Prozent auf 829.97 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Seagate Technology (-8.94 Prozent auf 807.75 USD), Western Digital (-6.73 Prozent auf 411.90 USD), Illumina (-6.24 Prozent auf 275.36 USD), Moderna (-6.20 Prozent auf 190.61 USD) und Twilio A (-5.66 Prozent auf 283.88 USD).
S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 9’862’548 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 5.123 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick
Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15.00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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