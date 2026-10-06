Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’789 0.6%  SPI 19’562 0.5%  Dow 51’519 0.5%  DAX 25’449 0.8%  Euro 0.9362 0.4%  EStoxx50 6’272 0.5%  Gold 4’172 0.8%  Bitcoin 71’268 0.0%  Dollar 0.8312 0.0%  Öl 100.3 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Holcim1221405Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Sika41879292
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Aktienrückkaufprogramme erfreuen sich grosser Beliebtheit: Das sind die Vor- und Nachteile
Berkshire Hathaway greift bei dieser Aktie zu – sollten Anleher folgen?
NVIDIA-Aktie auf Rekordjagd: Rückt die 6-Billionen-Dollar-Marke in Reichweite?
Micron-Aktie im Bullenmodus: Zündet jetzt die nächste Stufe des Milliarden-Wachstums?
Warnsignale am Aktienmarkt: Welche historischen Lektionen bei Börsenturbulenzen schützen
Suche...
ETF Sparplan

NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Performance im Blick 06.10.2026 20:03:26

Pluszeichen in New York: S&P 500 im Aufwind

Pluszeichen in New York: S&P 500 im Aufwind

Mit dem S&P 500 geht es am zweiten Tag der Woche aufwärts.

NRG Energy
86.19 CHF 6.80%
Kaufen Verkaufen

Um 20:00 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0.68 Prozent fester bei 7’826.48 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 64.225 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.483 Prozent stärker bei 7’811.50 Punkten in den Dienstagshandel, nach 7’773.95 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 7’805.96 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7’844.52 Punkten lag.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Stand von 7’718.60 Punkten. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 06.07.2026, bei 7’537.43 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, stand der S&P 500 noch bei 6’740.28 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 14.11 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 7’844.52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Zählern verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Corteva (+ 12.19 Prozent auf 13.90 USD), NRG Energy (+ 8.76 Prozent auf 105.28 USD), Corning (+ 6.84 Prozent auf 170.27 USD), Comfort Systems USA (+ 6.53 Prozent auf 1’824.89 USD) und EMCOR Group (+ 6.52 Prozent auf 829.97 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Seagate Technology (-8.94 Prozent auf 807.75 USD), Western Digital (-6.73 Prozent auf 411.90 USD), Illumina (-6.24 Prozent auf 275.36 USD), Moderna (-6.20 Prozent auf 190.61 USD) und Twilio A (-5.66 Prozent auf 283.88 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 9’862’548 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 5.123 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick

Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15.00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu S&P 500-Aktien
S&P 500-Kurs in Realtime
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen

Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu NRG Energy Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten