Cerebras Systems Aktie 155791967 / US15675D1037
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15.07.2026 22:33:57
Pluszeichen in New York: S&P 500 bewegt schlussendlich im Plus
Der S&P 500 ging im Plus aus dem Mittwochshandel.
Am Mittwoch bewegte sich der S&P 500 via NYSE zum Handelsende 0.38 Prozent stärker bei 7’572.40 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 62.223 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.329 Prozent auf 7’568.38 Punkte an der Kurstafel, nach 7’543.59 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des S&P 500 lag am Mittwoch bei 7’581.50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7’526.95 Punkten erreichte.
S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 0.330 Prozent nach oben. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 15.06.2026, den Stand von 7’554.29 Punkten. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 15.04.2026, einen Wert von 7’022.95 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.07.2025, stand der S&P 500 noch bei 6’243.76 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 10.41 Prozent zu. Bei 7’620.90 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
S&P 500-Gewinner und -Verlierer
Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit PayPal (+ 17.14 Prozent auf 47.88 EUR), BlackRock (+ 6.63 Prozent auf 1’093.40 USD), CBRE Group A (+ 6.22 Prozent auf 141.41 USD), CarMax (+ 5.76 Prozent auf 58.94 USD) und DENTSPLY SIRONA (+ 5.51 Prozent auf 13.40 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Pentair (-15.00 Prozent auf 64.33 USD), Erie Indemnity (-11.86 Prozent auf 210.19 USD), Dell Technologies (-9.80 Prozent auf 412.68 USD), Cerebras Systems (-9.71 Prozent auf 184.01 USD) und Progressive (-9.43 Prozent auf 205.22 USD).
Die meistgehandelten Aktien im S&P 500
Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 37’545’797 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.306 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus
In diesem Jahr hat die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Mit 11.66 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
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