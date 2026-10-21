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21.10.2026 16:00:57
Pluszeichen in New York: S&P 500 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone
Der S&P 500 behält sein positives Vorzeichen auch am Morgen.
Um 15:58 Uhr gewinnt der S&P 500 im NYSE-Handel 0.28 Prozent auf 7’733.89 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 63.940 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.315 Prozent fester bei 7’736.88 Punkten in den Handel, nach 7’712.57 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 7’738.70 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7’722.08 Punkten verzeichnete.
S&P 500-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht gewann der S&P 500 bereits um 0.404 Prozent. Der S&P 500 notierte noch vor einem Monat, am 21.09.2026, bei 7’764.70 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, stand der S&P 500 noch bei 7’509.20 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6’735.35 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 12.76 Prozent aufwärts. Bei 7’844.52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten markiert.
Top und Flops heute
Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Super Micro Computer (+ 12.01 Prozent auf 36.37 USD), Vertiv (+ 5.11 Prozent auf 213.96 USD), EchoStar A (+ 4.85 Prozent auf 90.58 USD), Dell Technologies (+ 4.53 Prozent auf 482.48 USD) und Everpure A (+ 3.89 Prozent auf 131.44 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen AT&T (-4.65 Prozent auf 22.33 USD), Chipotle Mexican Grill (-4.25 Prozent auf 28.39 USD), Netflix (-4.24 Prozent auf 65.78 USD), Perrigo Company (-3.09 Prozent auf 15.67 USD) und Philip Morris (-2.95 Prozent auf 194.00 USD).
Die teuersten Konzerne im S&P 500
Im S&P 500 sticht die Netflix-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 5’152’101 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.662 Bio. Euro.
Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus
Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.68 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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