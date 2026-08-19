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19.08.2026 22:33:50
Pluszeichen in New York: S&P 500 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone
Der S&P 500 befand sich schlussendlich im Aufwärtstrend.
Letztendlich stieg der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.21 Prozent auf 7’707.98 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 62.273 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.387 Prozent fester bei 7’721.53 Punkten in den Handel, nach 7’691.76 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 7’743.93 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7’700.07 Punkten verzeichnete.
S&P 500-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht verlor der S&P 500 bereits um 1.06 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 7’457.69 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, stand der S&P 500 noch bei 7’353.61 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6’411.37 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 12.39 Prozent aufwärts. Bei 7’816.70 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten markiert.
Top und Flops heute
Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Moderna (+ 176.97 Prozent auf 174.38 USD), Estée Lauder Companies (+ 16.30 Prozent auf 98.01 USD), Merck (+ 12.60 Prozent auf 152.20 USD), Alexandria Real Estate Equities (+ 10.27 Prozent auf 50.55 USD) und Marvell Technology (+ 9.85 Prozent auf 237.27 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen Seagate Technology (-7.87 Prozent auf 832.56 USD), Western Digital (-6.87 Prozent auf 462.09 USD), Dell Technologies (-6.64 Prozent auf 437.55 USD), Lam Research (-6.33 Prozent auf 307.17 USD) und Keysight Technologies (-6.32 Prozent auf 319.45 USD).
Die teuersten Konzerne im S&P 500
Im S&P 500 sticht die Moderna-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 38’166’175 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.696 Bio. Euro.
Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus
Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12.67 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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