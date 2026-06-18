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S&P 500 im Blick 18.06.2026 22:33:49

Pluszeichen in New York: S&P 500 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Pluszeichen in New York: S&P 500 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Der S&P 500 performte schlussendlich positiv.

Kroger
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Schlussendlich ging es im S&P 500 im NYSE-Handel um 1.08 Prozent nach oben auf 7’500.58 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 61.734 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 1.19 Prozent auf 7’508.43 Punkte an der Kurstafel, nach 7’420.10 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7’511.07 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7’468.32 Einheiten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 0.215 Prozent nach unten. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 18.05.2026, den Wert von 7’403.05 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.03.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 6’624.70 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 18.06.2025, den Wert von 5’980.87 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9.36 Prozent. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7’620.90 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit CarMax (+ 13.14 Prozent auf 53.66 USD), Sandisk (+ 11.54 Prozent auf 2’184.75 USD), Corning (+ 11.13 Prozent auf 194.92 USD), Intel (+ 10.64 Prozent auf 133.99 USD) und Super Micro Computer (+ 10.37 Prozent auf 30.66 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind hingegen Accenture (-17.97 Prozent auf 127.98 USD), Cognizant (-10.49 Prozent auf 43.70 USD), Kroger (-8.43 Prozent auf 56.61 USD), Omnicom Group (-6.50 Prozent auf 71.35 USD) und L3Harris Technologies (-5.86 Prozent auf 294.82 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 101’278’810 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 4.356 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12.81 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
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