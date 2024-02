Pluszeichen in New York: S&P 500 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Der S&P 500 bewegte sich im NYSE-Handel zum Handelsende um 0.23 Prozent fester bei 4’954.23 Punkten. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 42.184 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.143 Prozent fester bei 4’949.89 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4’942.81 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 4’957.77 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 4’934.88 Einheiten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, bei 4’697.24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2023, erreichte der S&P 500 einen Wert von 4’365.98 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 06.02.2023, den Wert von 4’111.08 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 4.46 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 4’975.29 Punkten. Bei 4’682.11 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit First Republic Bank (+ 40.00 Prozent auf 0.10 USD), GE HealthCare Technologies (+ 11.65 Prozent auf 81.96 USD), DuPont de Nemours (+ 7.40 Prozent auf 65.74 USD), Willis Towers Watson (+ 7.18 Prozent auf 268.45 USD) und Organon Company (+ 5.67 Prozent auf 16.95 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil SVB Financial Group (-35.00 Prozent auf 0.13 USD), FMC (-11.54 Prozent auf 53.45 USD), Charter A (-4.40 Prozent auf 290.28 USD), Adobe (-3.71 Prozent auf 607.14 USD) und Tyson Foods (-3.67 Prozent auf 55.39 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Tesla-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 17’124’766 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2.841 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert mit 0.01 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Unter den Aktien im Index verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 171.43 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch