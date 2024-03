Pluszeichen in New York: S&P 500 beendet die Sitzung mit Gewinnen

Schlussendlich bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0.63 Prozent fester bei 5’149.42 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 42.781 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.850 Prozent auf 5’160.60 Punkte an der Kurstafel, nach 5’117.09 Punkten am Vortag.

Bei 5’175.60 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5’145.47 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, stand der S&P 500 bei 5’005.57 Punkten. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 18.12.2023, einen Stand von 4’740.56 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, bei 3’916.64 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 8.57 Prozent. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 5’189.26 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’682.11 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell SVB Financial Group (+ 60.00 Prozent auf 0.08 USD), Tesla (+ 6.25 Prozent auf 173.80 USD), Gap (+ 4.66 Prozent auf 24.69 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 4.60 Prozent auf 147.68 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 4.44 Prozent auf 148.48 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Super Micro Computer (-6.38 Prozent auf 1’000.68 USD), International Paper (-3.88 Prozent auf 34.94 USD), First Republic Bank (-3.57 Prozent auf 0.04 USD), Abbott Laboratories (-2.64 Prozent auf 112.44 USD) und VF (-2.64 Prozent auf 14.39 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im S&P 500 weist die Apple-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 28’208’656 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im S&P 500 mit 2.841 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Die SVB Financial Group-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Mit 285.71 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der First Republic Bank-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch