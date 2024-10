Pluszeichen in New York: S&P 500 beendet den Handel mit Gewinnen

Der S&P 500 kletterte im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0.21 Prozent auf 5’809.86 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 49.318 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.330 Prozent auf 5’816.56 Punkte an der Kurstafel, nach 5’797.42 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 5’784.92 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 5’817.80 Einheiten.

S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 0.819 Prozent. Der S&P 500 stand vor einem Monat, am 24.09.2024, bei 5’732.93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.07.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5’427.13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.10.2023, stand der S&P 500 bei 4’247.68 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 22.50 Prozent zu Buche. Bei 5’878.46 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’682.11 Zählern.

Tops und Flops im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Tesla (+ 21.92 Prozent auf 260.48 USD), Molina Healthcare (+ 17.67 Prozent auf 323.59 USD), West Pharmaceutical Services (+ 15.43 Prozent auf 330.65 USD), CBRE Group A (+ 8.43 Prozent auf 133.50 USD) und Pool (+ 7.60 Prozent auf 377.33 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Newmont Mining (-14.70 Prozent auf 49.25 USD), Teradyne (-11.02 Prozent auf 110.72 USD), Carrier Global (-8.82 Prozent auf 72.90 USD), IQVIA (-7.27 Prozent auf 211.71 USD) und Rollins (-6.57 Prozent auf 46.48 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Aktuell weist die Tesla-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 45’501’017 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.326 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). First Republic Bank-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 600.00 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch