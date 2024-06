Pluszeichen in New York: S&P 500 am Mittag freundlich

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.71 Prozent höher bei 5’329.17 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 44.411 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.473 Prozent stärker bei 5’316.39 Punkten in den Handel, nach 5’291.34 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 5’297.64 Punkte, das Tageshoch hingegen 5’332.50 Zähler.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 0.604 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, einen Stand von 5’127.79 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.03.2024, wurde der S&P 500 mit 5’078.65 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2023, wies der S&P 500 einen Stand von 4’273.79 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 12.36 Prozent aufwärts. Bei 5’341.88 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 4’682.11 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Hewlett Packard Enterprise (+ 11.99 Prozent auf 19.71 USD), Broadcom (+ 5.12 Prozent auf 1’399.00 USD), Hanesbrands (+ 4.95 Prozent auf 5.30 USD), Applied Materials (+ 4.91 Prozent auf 222.65 USD) und Seagate Technology (+ 4.78 Prozent auf 96.25 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil First Republic Bank (-25.00 Prozent auf 0.03 USD), SVB Financial Group (-20.00 Prozent auf 0.08 USD), CF Industries (-4.51 Prozent auf 76.88 USD), Brown-Forman B (-4.44 Prozent auf 43.71 USD) und Dollar Tree (-4.42 Prozent auf 114.98 USD) unter Druck.

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf

Im S&P 500 ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6’266’550 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2.825 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.01 zu Buche schlagen. Die First Republic Bank-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 300.00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

