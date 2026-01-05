Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende in Grün

Zum Handelsende ging es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.69 Prozent aufwärts auf 23’395.82 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.921 Prozent stärker bei 23’449.67 Punkten, nach 23’235.63 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 23’332.23 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 23’476.51 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 05.12.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23’578.13 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22’780.51 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, stand der NASDAQ Composite bei 19’621.68 Punkten.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Innodata (+ 17.02 Prozent auf 62.01 USD), Amkor Technology (+ 12.14 Prozent auf 48.13 USD), Commercial Vehicle Group (+ 10.60 Prozent auf 1.67 USD), Ultra Clean (+ 8.53 Prozent auf 29.65 USD) und 3D Systems (+ 7.57 Prozent auf 1.99 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Corcept Therapeutics (-8.51 Prozent auf 34.95 USD), CIENA (-6.16 Prozent auf 230.90 USD), Cogent Communications (-5.38 Prozent auf 19.51 USD), Comcast (-4.77 Prozent auf 28.13 USD) und TTM Technologies (-3.71 Prozent auf 67.99 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 43’156’227 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3.926 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

2026 verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Gladstone Commercial-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.12 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch