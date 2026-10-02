Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsstart Zuschläge

Der NASDAQ Composite steigt im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr um 1.40 Prozent auf 27’248.92 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1.29 Prozent auf 27’216.91 Punkte an der Kurstafel, nach 26’871.60 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 27’172.29 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 27’280.28 Einheiten.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1.16 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 02.09.2026, einen Wert von 26’217.83 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, lag der NASDAQ Composite bei 25’832.67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22’844.05 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 17.27 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’288.79 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Synaptics (+ 13.42 Prozent auf 120.40 USD), Veeco Instruments (+ 9.46 Prozent auf 58.22 USD), Americas Car-Mart (+ 6.89 Prozent auf 1.05 USD), Myriad Genetics (+ 6.16 Prozent auf 4.31 USD) und ON Semiconductor (+ 5.93 Prozent auf 84.83 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Taylor Devices (-15.17 Prozent auf 51.84 USD), Integra LifeSciences (-15.16 Prozent auf 13.65 USD), Ultralife Batteries (-6.13 Prozent auf 6.36 USD), Nortech Systems (-5.78 Prozent auf 10.27 USD) und Donegal Group B (-5.40 Prozent auf 15.95 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 7’369’475 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.889 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. SIGA Technologies lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 17.91 Prozent.

Redaktion finanzen.ch