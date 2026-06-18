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NASDAQ Composite-Entwicklung 18.06.2026 22:33:49

Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite letztendlich im Aufwind

Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite letztendlich im Aufwind

Der NASDAQ Composite gewann am vierten Tag der Woche an Wert.

Infosys
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Am Donnerstag verbuchte der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich ein Plus in Höhe von 1.91 Prozent auf 26’517.93 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 1.49 Prozent auf 26’410.62 Punkte an der Kurstafel, nach 26’021.66 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26’188.69 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 26’559.74 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 0.267 Prozent. Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 18.05.2026, bei 26’090.73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.03.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 22’152.42 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 18.06.2025, den Stand von 19’546.27 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 14.13 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Donegal Group B (+ 21.53 Prozent auf 22.86 USD), Methode Electronics (+ 21.18 Prozent auf 14.02 USD), Nortech Systems (+ 12.84 Prozent auf 17.49 USD), JetBlue Airways (+ 10.72 Prozent auf 5.68 USD) und Ceva (+ 10.71 Prozent auf 49.72 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Infosys (-9.66 Prozent auf 10.57 USD), Commercial Vehicle Group (-8.51 Prozent auf 4.84 USD), AXT (-8.19 Prozent auf 84.57 USD), Steel Dynamics (-7.49 Prozent auf 249.91 USD) und Innodata (-6.85 Prozent auf 95.50 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 101’278’810 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4.356 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 2.44 erwartet. Im Index verzeichnet die Grupo Financiero Galicia-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 386.11 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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