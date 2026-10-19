Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite im Aufwind

Um 20:01 Uhr gewinnt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1.20 Prozent auf 26’453.19 Punkte. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0.977 Prozent höher bei 26’395.29 Punkten, nach 26’140.03 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26’613.15 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 26’344.67 Punkten.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 26’522.55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 25’520.24 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 22’679.97 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 13.85 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 27’722.75 Punkte. Bei 20’690.25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell AXT (+ 11.00 Prozent auf 57.13 USD), Silgan (+ 8.20 Prozent auf 40.90 USD), FormFactor (+ 6.07 Prozent auf 111.38 USD), Rambus (+ 5.24 Prozent auf 91.82 USD) und Amazon (+ 4.94 Prozent auf 262.35 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil AmeriServ Financial (-6.83 Prozent auf 4.23 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-6.55 Prozent auf 2.57 USD), Werner Enterprises (-5.58 Prozent auf 30.98 USD), Covenant Transport (-5.05 Prozent auf 29.17 USD) und Comtech Telecommunications (-4.68 Prozent auf 1.33 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 11’089’534 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4.598 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die SIGA Technologies-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18.93 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch