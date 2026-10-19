SIGA Technologies Aktie 711663 / US8269171067
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Index im Fokus
|
19.10.2026 20:03:25
Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite im Aufwind
Der NASDAQ Composite verzeichnet am Montag Kursanstiege.
Um 20:01 Uhr gewinnt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1.20 Prozent auf 26’453.19 Punkte. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0.977 Prozent höher bei 26’395.29 Punkten, nach 26’140.03 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26’613.15 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 26’344.67 Punkten.
NASDAQ Composite seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 26’522.55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 25’520.24 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 22’679.97 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 13.85 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 27’722.75 Punkte. Bei 20’690.25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell AXT (+ 11.00 Prozent auf 57.13 USD), Silgan (+ 8.20 Prozent auf 40.90 USD), FormFactor (+ 6.07 Prozent auf 111.38 USD), Rambus (+ 5.24 Prozent auf 91.82 USD) und Amazon (+ 4.94 Prozent auf 262.35 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil AmeriServ Financial (-6.83 Prozent auf 4.23 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-6.55 Prozent auf 2.57 USD), Werner Enterprises (-5.58 Prozent auf 30.98 USD), Covenant Transport (-5.05 Prozent auf 29.17 USD) und Comtech Telecommunications (-4.68 Prozent auf 1.33 USD).
Welche NASDAQ Composite-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 11’089’534 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4.598 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
NASDAQ Composite-Fundamentaldaten
Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die SIGA Technologies-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18.93 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rambus Inc.
|
20:03
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite im Aufwind (finanzen.ch)
|
18:00
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite mittags mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
13.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rambus von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
11.10.26
|Erste Schätzungen: Rambus zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rambus von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
29.09.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Rambus-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rambus von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
24.09.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite beendet den Dienstagshandel mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu SIGA Technologies Inc.
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|26’454.86
|1.20%
Börse aktuell - Live TickerKI- und Inflationssorgen flammen wieder auf: US-Börsen höher -- SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Montag nach unten. Auch der deutsche Aktienmarkt markierte einen schwächeren Start in die neue Handelswoche. An der Wall Street geht es in nach oben. In Fernost fanden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.