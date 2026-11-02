Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite-Anleger greifen am Mittag zu

Am Montag tendiert der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 0.63 Prozent fester bei 25’598.04 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0.641 Prozent höher bei 25’600.17 Punkten, nach 25’437.00 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 25’567.38 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25’799.46 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 27’190.86 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Stand von 25’373.85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Wert von 23’724.96 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 10.17 Prozent. Bei 27’722.75 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 20’690.25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit IDEXX Laboratories (+ 19.25 Prozent auf 657.31 USD), JetBlue Airways (+ 11.40 Prozent auf 3.18 USD), Upbound Group (+ 10.58 Prozent auf 22.89 USD), Integra LifeSciences (+ 9.49 Prozent auf 13.96 USD) und Covenant Transport (+ 8.02 Prozent auf 33.40 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Volvo (A) (-14.55 Prozent auf 30.71 USD), Donegal Group B (-13.77 Prozent auf 21.55 USD), Cogent Communications (-8.31 Prozent auf 6.18 USD), CRESUD (-7.34 Prozent auf 9.98 USD) und Myriad Genetics (-6.54 Prozent auf 5.94 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 14’643’964 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.493 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Im NASDAQ Composite präsentiert die Americas Car-Mart-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 19.74 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch