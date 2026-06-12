NASDAQ 100 985336 / US6311011026
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12.06.2026 22:33:40
Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende stärker
So performte der NASDAQ 100 letztendlich.
Der NASDAQ 100 verbuchte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss Gewinne in Höhe von 0.64 Prozent auf 29’635.95 Punkte. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0.222 Prozent tiefer bei 29’380.68 Punkten, nach 29’446.18 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 29’220.83 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29’733.89 Punkten verzeichnete.
NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0.522 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 12.05.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 29’064.80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.03.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 24’533.58 Punkte. Vor einem Jahr, am 12.06.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 21’913.32 Punkten gehandelt.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 17.57 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30’762.20 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Arm (+ 11.27 Prozent auf 380.81 USD), Intel (+ 6.51 Prozent auf 124.57 USD), Charter A (+ 4.80 Prozent auf 145.82 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4.73 Prozent auf 511.57 USD) und QUALCOMM (+ 4.32 Prozent auf 211.72 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil KLA-Tencor (-89.45 Prozent auf 254.54 USD), Adobe (-6.76 Prozent auf 204.02 USD), Autodesk (-3.47 Prozent auf 198.43 USD), Cintas (-3.08 Prozent auf 176.28 USD) und lululemon athletica (-2.52 Prozent auf 118.77 USD).
Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100
Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 31’492’874 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.192 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus
2026 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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