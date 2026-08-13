Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 verbucht am Donnerstagnachmittag Zuschläge

Um 20:00 Uhr legt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1.20 Prozent auf 30’100.62 Punkte zu. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.139 Prozent auf 29’784.06 Punkte an der Kurstafel, nach 29’742.60 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 30’159.56 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29’757.62 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ 100 bereits um 1.32 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, stand der NASDAQ 100 bei 29’264.10 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 13.05.2026, bei 29’366.94 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 23’849.04 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 19.42 Prozent. Bei 30’762.20 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Sandisk (+ 16.47 Prozent auf 1’565.72 USD), Western Digital (+ 8.41 Prozent auf 492.29 USD), Micron Technology (+ 6.55 Prozent auf 971.02 USD), Marvell Technology (+ 5.56 Prozent auf 229.16 USD) und Lam Research (+ 5.38 Prozent auf 343.64 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Cisco (-8.90 Prozent auf 112.85 USD), PDD (-5.24 Prozent auf 84.37 USD), Nebius (-2.80 Prozent auf 251.94 USD), SpaceX (-2.63 Prozent auf 142.31 USD) und Lumentum (-2.09 Prozent auf 912.99 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 15’474’588 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.570 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die Comcast-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.54 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch