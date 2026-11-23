Am Montag verbuchte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich Gewinne in Höhe von 6.86 Prozent auf 26’746.10 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 7.43 Prozent höher bei 26’889.29 Punkten in den Montagshandel, nach 25’028.98 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 27’018.88 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26’386.42 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 23.10.2026, den Stand von 28’957.53 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 29’308.86 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Wert von 24’239.57 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 6.11 Prozent. Bei 31’361.37 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell NVIDIA (+ 31.48 Prozent auf 165.05 USD), Astera Labs (+ 23.16 Prozent auf 222.12 USD), CoreWeave (+ 22.32 Prozent auf 48.33 USD), Nebius (+ 20.28 Prozent auf 97.80 USD) und Micron Technology (+ 19.04 Prozent auf 707.70 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil CrowdStrike (-8.92 Prozent auf 208.97 USD), Monster Beverage (-2.88 Prozent auf 42.43 USD), Diamondback Energy (-1.45 Prozent auf 173.20 USD), Kraft Heinz Company (-1.14 Prozent auf 25.10 USD) und Comcast (-0.72 Prozent auf 24.72 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 191’466’400 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.524 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.39 zu Buche schlagen. Kraft Heinz Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.31 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch