Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 steigt letztendlich

Der NASDAQ 100 beendete den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0.08 Prozent) bei 20’190.42 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.998 Prozent auf 20’375.29 Punkte an der Kurstafel, nach 20’174.05 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 20’377.65 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 20’186.43 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 0.862 Prozent. Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 17.09.2024, bei 19’432.40 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 17.07.2024, einen Wert von 19’799.14 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.10.2023, lag der NASDAQ 100 noch bei 15’122.01 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 22.04 Prozent nach oben. 20’690.97 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Bei 16’249.19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Broadcom (+ 2.66 Prozent auf 181.53 USD), Micron Technology (+ 2.57 Prozent auf 112.05 USD), ASML (+ 2.50 Prozent auf 700.60 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 2.36 Prozent auf 498.73 USD) und Zoom Video Communications (+ 1.84 Prozent auf 70.20 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Lucid (-17.99 Prozent auf 2.69 USD), CSX (-6.71 Prozent auf 33.09 USD), Moderna (-4.59 Prozent auf 54.82 USD), JDcom (-4.17 Prozent auf 38.85 USD) und Lululemon Athletica (-3.57 Prozent auf 283.71 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 55’173’330 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 3.277 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier soll ein KGV von 8.85 zu Buche schlagen. Die Diamondback Energy-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4.61 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

