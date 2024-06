Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Plus

Der NASDAQ 100 sprang im NASDAQ-Handel letztendlich um 0.29 Prozent auf 18’654.84 Punkte an. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.016 Prozent auf 18’598.00 Punkte an der Kurstafel, nach 18’600.97 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Dienstag bei 18’697.95 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18’521.85 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, einen Stand von 17’890.80 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.03.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 18’226.48 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 14’546.64 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 12.76 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 18’907.54 Punkte. Bei 16’249.19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit T-Mobile US (+ 2.79 Prozent auf 177.91 USD), Electronic Arts (+ 2.64 Prozent auf 136.50 USD), Honeywell (+ 2.36 Prozent auf 207.23 USD), Adobe (+ 2.13 Prozent auf 448.37 USD) und Biogen (+ 1.88 Prozent auf 234.13 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Sirius XM (-6.50 Prozent auf 2.59 USD), MercadoLibre (-3.69 Prozent auf 1’630.65 USD), Marvell Technology (-2.68 Prozent auf 66.38 USD), Constellation Energy (-2.46 Prozent auf 203.14 USD) und ON Semiconductor (-2.28 Prozent auf 71.52 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ 100 sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 18’283’433 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2.831 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 4.96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9.57 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

