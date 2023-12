Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 schlussendlich auf grünem Terrain

Zum Handelsschluss stieg der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1.27 Prozent auf 16’562.37 Punkte. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0.232 Prozent höher bei 16’392.18 Punkten, nach 16’354.25 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 16’581.04 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 16’357.21 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ 100 bereits um 3.07 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.11.2023, lag der NASDAQ 100 bei 15’482.79 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.09.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 15’348.53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.12.2022, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 11’834.21 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 schlägt ein Plus von 52.47 Prozent zu Buche. Bei 16’581.04 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief beträgt hingegen 10’696.42 Punkte.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Vertex Pharmaceuticals (+ 13.23 Prozent auf 405.07 USD), Enphase Energy (+ 7.80 Prozent auf 107.61 USD), Illumina (+ 7.68 Prozent auf 126.67 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 7.41 Prozent auf 24.63 USD) und Atlassian A (+ 6.50 Prozent auf 215.14 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Adobe (-1.48 Prozent auf 624.26 USD), T-Mobile US (-0.55 Prozent auf 159.55 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-0.52 Prozent auf 146.41 USD), MercadoLibre (-0.29 Prozent auf 1’612.16 USD) und Applied Materials (-0.15 Prozent auf 156.99 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 18’958’578 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2.785 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch