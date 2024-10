Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 schliesst in der Gewinnzone

Am Mittwoch ging es im NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich um 0.80 Prozent auf 20’268.86 Punkte aufwärts. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0.051 Prozent leichter bei 20’097.56 Punkten, nach 20’107.78 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 20’047.86 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20’284.42 Punkten lag.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1.57 Prozent. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 09.09.2024, mit 18’660.78 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 09.07.2024, den Wert von 20’453.02 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 09.10.2023, mit 15’047.15 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 22.52 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 20’690.97 Punkten. Bei 16’249.19 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Atlassian A (+ 5.40 Prozent auf 177.10 USD), Zscaler (+ 5.11 Prozent auf 185.97 USD), Super Micro Computer (+ 4.28 Prozent auf 47.29 USD), Cadence Design Systems (+ 3.48 Prozent auf 279.56 USD) und Arm (+ 3.36 Prozent auf 148.43 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Constellation Energy (-6.12 Prozent auf 262.28 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-2.34 Prozent auf 141.47 USD), JDcom (-1.61 Prozent auf 42.84 USD), Alphabet C (ex Google) (-1.59 Prozent auf 163.06 USD) und Alphabet A (ex Google) (-1.53 Prozent auf 161.86 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 42’142’698 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3.074 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier soll ein KGV von 8.85 zu Buche schlagen. Die The Kraft Heinz Company-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4.62 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch