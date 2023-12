Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 nachmittags mit Zuschlägen

Am Dienstag steigt der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ um 0.43 Prozent auf 16’849.96 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.235 Prozent auf 16’816.78 Punkte an der Kurstafel, nach 16’777.40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 16’861.83 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16’813.57 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 15’982.01 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 26.09.2023, bei 14’545.83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2022, wurde der NASDAQ 100 auf 10’985.45 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 55.12 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 16’861.83 Punkten. Bei 10’696.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Intel (+ 4.52 Prozent auf 50.17 USD), Lucid (+ 2.46 Prozent auf 4.37 USD), Zoom Video Communications (+ 2.30 Prozent auf 74.17 USD), Charter A (+ 2.22 Prozent auf 390.56 USD) und Diamondback Energy (+ 2.21 Prozent auf 159.85 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Airbnb (-1.82 Prozent auf 138.24 USD), O Reilly Automotive (-0.87 Prozent auf 943.77 USD), Fiserv (-0.83 Prozent auf 132.50 USD), MercadoLibre (-0.79 Prozent auf 1’576.60 USD) und Lululemon Athletica (-0.76 Prozent auf 506.12 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 6’826’210 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 2.731 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 7.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.48 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch