Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 mit Kursplus

Der NASDAQ 100 legt im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 0.14 Prozent auf 15’854.76 Punkte zu. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0.184 Prozent schwächer bei 15’803.98 Punkten, nach 15’833.17 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 15’857.19 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 15’766.94 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 2.49 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 17.10.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 15’122.01 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 17.08.2023, bei 14’715.81 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2022, stand der NASDAQ 100 noch bei 11’676.86 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 45.96 Prozent nach oben. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 15’932.05 Punkten. Bei 10’696.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Ross Stores (+ 7.82 Prozent auf 129.55 USD), Palo Alto Networks (+ 3.57 Prozent auf 250.96 USD), Diamondback Energy (+ 3.22 Prozent auf 157.41 USD), Copart (+ 2.64 Prozent auf 50.61 USD) und Warner Bros Discovery (+ 2.57 Prozent auf 10.59 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Applied Materials (-4.79 Prozent auf 147.40 USD), Lucid (-1.99 Prozent auf 4.20 USD), Alphabet A (ex Google) (-1.87 Prozent auf 134.37 USD), JDcom (-1.85 Prozent auf 27.56 USD) und Alphabet C (ex Google) (-1.84 Prozent auf 136.15 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 weist die Tesla-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 11’124’008 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2.698 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch