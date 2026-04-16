NASDAQ 100 985336 / US6311011026
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16.04.2026 22:33:37
Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 legt zum Ende des Donnerstagshandels zu
Der NASDAQ 100 befand sich schlussendlich im Aufwind.
Der NASDAQ 100 bewegte sich im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0.49 Prozent höher bei 26’333.00 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.200 Prozent auf 26’256.88 Punkte an der Kurstafel, nach 26’204.58 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 26’113.65 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26’400.52 Punkten erreichte.
Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100
Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 5.04 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 16.03.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24’655.34 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 16.01.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 25’529.26 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.04.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 18’257.64 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4.47 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 26’400.52 Punkten. 22’841.42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer
Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit ON Semiconductor (+ 10.35 Prozent auf 79.93 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7.80 Prozent auf 278.26 USD), Charter A (+ 7.12 Prozent auf 235.97 USD), Intel (+ 5.48 Prozent auf 68.50 USD) und Atlassian (+ 4.14 Prozent auf 68.73 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen ASML (-4.79 Prozent auf 1’410.83 USD), MercadoLibre (-2.67 Prozent auf 1’822.13 USD), Zoom Communications (-2.64 Prozent auf 86.68 USD), Biogen (-2.50 Prozent auf 176.02 USD) und Axon Enterprise (-2.26 Prozent auf 393.08 USD).
Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 32’487’004 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.045 Bio. Euro.
NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1.98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Mit 7.29 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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