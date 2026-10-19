Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 legt schlussendlich zu

Der NASDAQ 100 kletterte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 1.17 Prozent auf 29’529.34 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 1.21 Prozent stärker bei 29’539.31 Punkten in den Montagshandel, nach 29’187.55 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 29’788.76 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 29’461.32 Punkten.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 29’644.17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Wert von 28’592.66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, einen Wert von 24’817.95 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 17.15 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 31’361.37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Western Digital (+ 6.09 Prozent auf 352.21 USD), Sandisk (+ 5.53 Prozent auf 1’371.12 USD), Datadog A (+ 5.36 Prozent auf 260.36 USD), Amazon (+ 4.98 Prozent auf 262.45 USD) und Palantir (+ 4.36 Prozent auf 194.15 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Constellation Energy (-3.01 Prozent auf 263.19 USD), Exelon (-2.51 Prozent auf 42.41 USD), Paccar (-2.17 Prozent auf 108.42 USD), Kraft Heinz Company (-2.15 Prozent auf 23.17 USD) und Gilead Sciences (-2.00 Prozent auf 153.07 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 26’880’926 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.598 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5.02 zu Buche schlagen. Mit 6.77 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch