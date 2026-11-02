|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Kursentwicklung im Fokus
|
02.11.2026 18:00:32
Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 legt am Montagmittag zu
Am Montag wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.
Am Montag notiert der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ 0.41 Prozent stärker bei 28’501.72 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.621 Prozent stärker bei 28’561.17 Punkten in den Montagshandel, nach 28’384.85 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 28’753.39 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 28’492.02 Einheiten.
NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr
Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 02.10.2026, bei 30’807.93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, mit 28’274.20 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, mit 25’858.13 Punkten bewertet.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13.07 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 31’361.37 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell IDEXX Laboratories (+ 19.25 Prozent auf 657.31 USD), Monolithic Power Systems (+ 6.75 Prozent auf 1’293.37 USD), PDD (+ 5.33 Prozent auf 82.80 USD), DoorDash (+ 5.32 Prozent auf 188.51 USD) und Booking (+ 5.05 Prozent auf 155.61 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Lumentum (-12.87 Prozent auf 732.51 USD), Marvell Technology (-7.30 Prozent auf 182.07 USD), Seagate Technology (-5.98 Prozent auf 606.01 USD), Datadog A (-4.88 Prozent auf 223.79 USD) und Western Digital (-4.70 Prozent auf 348.90 USD).
Welche NASDAQ 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 14’643’964 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 4.493 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick
2027 verzeichnet die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Intel Corp.
|
18:00
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.ch)
|
18:00
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 legt am Montagmittag zu (finanzen.ch)
|
18:00
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 in Grün (finanzen.ch)
|
16:29
|Intel Aktie News: Intel verzeichnet am Nachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
16:00
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
16:00
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 zum Start des Montagshandels freundlich (finanzen.ch)
|
31.10.26
|So schätzen Analysten die Intel-Aktie ein (finanzen.net)
|
30.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100-Anleger treten letztendlich den Rückzug an (finanzen.ch)
Analysen zu Intel Corp.
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|28’501.72
|0.41%
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: SMI stabil -- DAX beendet Handel freundlich -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gab im Montagshandel minimal nach, wogegen der deutsche Leitindex höher tendierte. Die US-Börsen notieren zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.