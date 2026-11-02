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Kursentwicklung im Fokus 02.11.2026 18:00:32

Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 legt am Montagmittag zu

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Am Montag wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

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Am Montag notiert der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ 0.41 Prozent stärker bei 28’501.72 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.621 Prozent stärker bei 28’561.17 Punkten in den Montagshandel, nach 28’384.85 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 28’753.39 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 28’492.02 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 02.10.2026, bei 30’807.93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, mit 28’274.20 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, mit 25’858.13 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13.07 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 31’361.37 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell IDEXX Laboratories (+ 19.25 Prozent auf 657.31 USD), Monolithic Power Systems (+ 6.75 Prozent auf 1’293.37 USD), PDD (+ 5.33 Prozent auf 82.80 USD), DoorDash (+ 5.32 Prozent auf 188.51 USD) und Booking (+ 5.05 Prozent auf 155.61 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Lumentum (-12.87 Prozent auf 732.51 USD), Marvell Technology (-7.30 Prozent auf 182.07 USD), Seagate Technology (-5.98 Prozent auf 606.01 USD), Datadog A (-4.88 Prozent auf 223.79 USD) und Western Digital (-4.70 Prozent auf 348.90 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 14’643’964 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 4.493 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

2027 verzeichnet die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Long 13’253.37 8.92 S8BFJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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CrowdStrike 211.57 3.86% CrowdStrike
Datadog Inc Registered Shs -A- 181.95 -3.96% Datadog Inc Registered Shs -A-
DoorDash 154.37 3.79% DoorDash
IDEXX Laboratories 532.40 14.40% IDEXX Laboratories
Intel Corp. 52.18 -2.20% Intel Corp.
Kraft Heinz Company 20.13 -0.45% Kraft Heinz Company
Lumentum Holdings Inc 600.01 -11.56% Lumentum Holdings Inc
Marvell Technology 151.00 -6.94% Marvell Technology
Micron Technology Inc. 739.92 0.67% Micron Technology Inc.
Monolithic Power Systems Inc. 1’058.33 6.52% Monolithic Power Systems Inc.
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