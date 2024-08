Pluszeichen in New York: NASDAQ 100-Börsianer greifen nachmittags zu

Am Freitag tendiert der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ 0.52 Prozent höher bei 18’509.14 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0.217 Prozent schwächer bei 18’373.89 Punkten, nach 18’413.82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 18’313.78 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18’567.63 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 6.10 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 09.07.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 20’453.02 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 09.05.2024, den Wert von 18’113.46 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 09.08.2023, bei 15’101.71 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 11.88 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 20’690.97 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’249.19 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Palo Alto Networks (+ 4.60 Prozent auf 331.98 USD), Broadcom (+ 2.48 Prozent auf 149.36 USD), Atlassian A (+ 2.35 Prozent auf 142.05 USD), Monster Beverage (+ 2.34 Prozent auf 46.06 USD) und Copart (+ 2.06 Prozent auf 51.12 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Intel (-2.90 Prozent auf 19.90 USD), Gilead Sciences (-2.28 Prozent auf 73.87 USD), Old Dominion Freight Line (-1.87 Prozent auf 192.33 USD), Datadog A (-1.63 Prozent auf 112.20 USD) und ASML (-1.53 Prozent auf 863.26 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 27’517’734 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 2.920 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Die JDcom-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Mit 4.55 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch