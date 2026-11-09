Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet die Montagssitzung weit im Plus

Zum Handelsende kletterte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 3.40 Prozent auf 27’907.63 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 27’263.43 Zählern und damit 1.01 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (26’989.99 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 28’025.77 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 27’227.53 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 09.10.2026, mit 30’883.15 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Stand von 29’722.30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, mit 25’059.81 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 10.72 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 31’361.37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Zählern registriert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Monolithic Power Systems (+ 16.60 Prozent auf 1’388.05 USD), Astera Labs (+ 13.72 Prozent auf 216.87 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 13.26 Prozent auf 508.58 USD), Teradyne (+ 12.73 Prozent auf 246.00 USD) und Applied Materials (+ 11.37 Prozent auf 370.55 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil NVIDIA (-4.27 Prozent auf 178.67 USD), Thomson Reuters (-3.79 Prozent auf 108.30 USD), Kraft Heinz Company (-3.55 Prozent auf 24.42 USD), Take Two (-3.48 Prozent auf 207.40 USD) und Axon Enterprise (-3.14 Prozent auf 303.18 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 109’539’665 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.454 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3.93 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.50 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch