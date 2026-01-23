Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in Grün

Um 20:00 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 0.30 Prozent auf 25’595.21 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.064 Prozent auf 25’501.91 Punkte an der Kurstafel, nach 25’518.35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 25’435.02 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25’709.74 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1.75 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 23.12.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 25’587.83 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.10.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25’097.42 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.01.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 21’900.93 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1.54 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 25’873.18 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 24’954.18 Punkten.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Fortinet (+ 5.17 Prozent auf 81.63 USD), CSX (+ 4.21 Prozent auf 37.29 USD), Microsoft (+ 3.94 Prozent auf 468.92 USD), Gilead Sciences (+ 3.74 Prozent auf 136.04 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3.30 Prozent auf 166.30 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Intel (-17.56 Prozent auf 44.78 USD), Marvell Technology (-3.26 Prozent auf 80.39 USD), ON Semiconductor (-2.92 Prozent auf 61.23 USD), Arm (-2.46 Prozent auf 116.27 USD) und Old Dominion Freight Line (-2.10 Prozent auf 174.50 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 38’295’694 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.795 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

2026 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.08 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

