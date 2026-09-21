Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 am Mittag freundlich

Um 17:58 Uhr geht es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 2.22 Prozent nach oben auf 30’302.95 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 1.02 Prozent auf 29’947.16 Punkte an der Kurstafel, nach 29’644.17 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 30’335.79 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 29’933.22 Punkten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 21.08.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 29’308.86 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 30’406.19 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bei 24’626.25 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 20.22 Prozent zu. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30’762.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Arm (+ 15.01 Prozent auf 316.97 USD), Intel (+ 14.51 Prozent auf 124.36 USD), Warner Bros Discovery (+ 9.87 Prozent auf 30.55 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 8.95 Prozent auf 609.90 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 8.14 Prozent auf 166.45 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil CSX (-2.40 Prozent auf 45.97 USD), Diamondback Energy (-2.03 Prozent auf 188.51 USD), Starbucks (-1.70 Prozent auf 94.20 USD), Paccar (-1.59 Prozent auf 114.21 USD) und O Reilly Automotive (-1.45 Prozent auf 83.48 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 17’037’059 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.667 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.44 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch