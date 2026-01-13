Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 am Dienstagmittag im Aufwind

Um 17:57 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.26 Prozent fester bei 25’854.51 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.032 Prozent schwächer bei 25’779.28 Punkten in den Dienstagshandel, nach 25’787.66 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 25’651.62 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25’873.18 Punkten lag.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, lag der NASDAQ 100 bei 25’196.73 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.10.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 24’750.25 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 13.01.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 20’784.72 Punkte taxiert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Intel (+ 7.13 Prozent auf 47.20 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6.00 Prozent auf 220.16 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3.88 Prozent auf 168.52 USD), ON Semiconductor (+ 2.83 Prozent auf 60.41 USD) und Microchip Technology (+ 1.98 Prozent auf 74.84 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil PDD (-5.89 Prozent auf 111.74 USD), Atlassian (-4.98 Prozent auf 139.14 USD), Adobe (-4.15 Prozent auf 314.06 USD), MercadoLibre (-4.00 Prozent auf 2’063.99 USD) und Arm (-3.55 Prozent auf 107.19 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 16’126’387 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.852 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die Charter A-Aktie präsentiert mit 4.85 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 6.88 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch