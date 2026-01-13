Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’365 -0.5%  SPI 18’404 -0.5%  Dow 49’284 -0.6%  DAX 25’411 0.0%  Euro 0.9323 0.2%  EStoxx50 6’025 0.2%  Gold 4’613 0.3%  Bitcoin 74’908 3.1%  Dollar 0.8007 0.4%  Öl 65.7 2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall345850UBS24476758Sika41879292Nestlé3886335Roche1203204Swiss Re12688156NVIDIA994529Lonza1384101Novartis1200526
Top News
Liquidationsgefahr: Diese 3 Altcoins könnten für Trader im Januar 2026 riskant werden
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS reagieren erneut auf geopolitische Spannungen
Siemens Energy-Aktie steigt: Warum Analysten trotzdem noch Luft nach oben wittern
Munich Re-Aktie in Rot: Globale Schäden auf über 100 Millirden US-Dollar beziffert
ams-OSRAM-Aktie leichter: Fortgeschrittene Verhandlungen über Verkauf von Geschäftsaktivitäten
Suche...
Plus500 Depot

NASDAQ 100 985336 / US6311011026

25’834.99
Pkt
47.33
Pkt
0.18 %
18:10:12
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Kursentwicklung 13.01.2026 18:00:52

Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 am Dienstagmittag im Aufwind

Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 am Dienstagmittag im Aufwind

Der NASDAQ 100 verbucht am Dienstag Zuwächse.

Um 17:57 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.26 Prozent fester bei 25’854.51 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.032 Prozent schwächer bei 25’779.28 Punkten in den Dienstagshandel, nach 25’787.66 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 25’651.62 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25’873.18 Punkten lag.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, lag der NASDAQ 100 bei 25’196.73 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.10.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 24’750.25 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 13.01.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 20’784.72 Punkte taxiert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Intel (+ 7.13 Prozent auf 47.20 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6.00 Prozent auf 220.16 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3.88 Prozent auf 168.52 USD), ON Semiconductor (+ 2.83 Prozent auf 60.41 USD) und Microchip Technology (+ 1.98 Prozent auf 74.84 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil PDD (-5.89 Prozent auf 111.74 USD), Atlassian (-4.98 Prozent auf 139.14 USD), Adobe (-4.15 Prozent auf 314.06 USD), MercadoLibre (-4.00 Prozent auf 2’063.99 USD) und Arm (-3.55 Prozent auf 107.19 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 16’126’387 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.852 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die Charter A-Aktie präsentiert mit 4.85 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 6.88 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Lam Research
NEU✅ Safran SA
NEU✅ HSBC Holdings

inklusive Rebalancing:
❌ Quanta Services Inc
❌ AENA
❌ Trane Technologies

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch

Inside Trading & Investment

12:18 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Siemens Energy AG
10:08 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Richemont, UBS
09:33 Marktüberblick: Nikkei 225 bricht aus
09:10 Die Luft wird dünner
08:00 Anlegen, wo die Zukunft bereits Gegenwart ist
07:13 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Auf Rekordniveau in die neue Woche
07.01.26 3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’891.98 19.46 SVRBMU
Short 14’181.87 13.70 BC7SLU
Short 14’692.92 8.98 S29BTU
SMI-Kurs: 13’364.73 13.01.2026 17:31:11
Long 12’765.31 19.18 SFDBEU
Long 12’486.26 13.70 SXPBDU
Long 11’961.27 8.95 SZDBEU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie fällt dennoch: Lieferung von Lynx-Panzer für die Ukraine
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS reagieren erneut auf geopolitische Spannungen
Sika-Aktie bricht ein: Umsatzrückgang in 2025 - weiter verhaltene Märkte erwartet
Rheinmetall-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Overweight
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
UBS-Aktie letztlich unter Druck: Gemischte Reaktion auf strengere Kapitalvorgaben
UBS-Aktie tiefer: Sergio Ermotti will wohl im April 2027 zurücktreten
Idorsia-Aktie schliesslich in Rot: Positive Studiendaten zu Lucerastat
ams-OSRAM-Aktie leichter: Fortgeschrittene Verhandlungen über Verkauf von Geschäftsaktivitäten
Bayer-Aktie stärker: Bayer investiert in Früherkennung seltener Herzkrankheiten

Top-Rankings

KW 2: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 2: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 2: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
NASDAQ 100 25’846.47 0.23%

finanzen.net News

Datum Titel
18:07 Aktien Europa Schluss: Uneinheitlich zum Start der US-Berichtssaison
18:00 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Nach siebtem Rekordhoch geht Dax die Luft aus
18:00 Fall Epstein: Clintons verweigern Aussage im US-Kongress
17:58 Gouverneur will Russen wegen Blackout umquartieren
17:57 Bilder von Leichensäcken im Iran sorgen für Entsetzen
17:55 ROUNDUP 3: Was die SPD bei der Erbschaftsteuer plant
17:54 ROUNDUP: Trump kündigt Hilfe für iranische Demonstranten an
17:50 Aktien Frankfurt Schluss: Nach siebtem Rekordhoch geht Dax die Luft aus
17:36 TAGESVORSCHAU: Termine am 14. Januar 2026
17:36 WOCHENVORSCHAU: Termine bis 27. Januar 2026