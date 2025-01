Pluszeichen in New York: mittags Gewinne im NASDAQ Composite

Der NASDAQ Composite gewinnt im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr 1.53 Prozent auf 19’634.35 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 1.64 Prozent auf 19’655.55 Punkte an der Kurstafel, nach 19’338.29 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 19’679.62 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19’543.32 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 3.87 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.12.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 20’109.06 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.10.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 18’373.61 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.01.2024, stand der NASDAQ Composite noch bei 14’855.62 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 1.83 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 20’007.95 Punkten. Bei 18’831.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Microvision (+ 14.34 Prozent auf 1.40 USD), Cutera (+ 9.02 Prozent auf 0.44 USD), Intel (+ 8.72 Prozent auf 21.39 USD), Compugen (+ 7.55 Prozent auf 2.28 USD) und Donegal Group B (+ 7.33 Prozent auf 14.20 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen JB Hunt Transportation Services (-7.03 Prozent auf 173.11 USD), BlackBerry (-4.16 Prozent auf 4.04 USD), FARO Technologies (-3.79 Prozent auf 30.63 USD), Methode Electronics (-3.67 Prozent auf 11.81 USD) und Cerus (-3.57 Prozent auf 1.76 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 28’833’411 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.475 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2025 präsentiert die Bed Bath Beyond-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Comtech Telecommunications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10.17 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

