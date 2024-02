Pluszeichen in New York: Letztendlich Gewinne im Dow Jones

Zum Handelsschluss bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0.97 Prozent stärker bei 38’519.84 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 11.535 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.725 Prozent auf 38’426.78 Punkte an der Kurstafel, nach 38’150.30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 38’522.50 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 38’106.84 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der Dow Jones bereits um 1.06 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, lag der Dow Jones bei 37’689.54 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 01.11.2023, bei 33’274.58 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 01.02.2023, bei 34’092.96 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2.13 Prozent zu. Bei 38’588.86 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 37’122.95 Punkten.

Dow Jones-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Merck (+ 4.64 Prozent auf 126.38 USD), Amgen (+ 3.28 Prozent auf 324.56 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 3.01 Prozent auf 23.25 USD), Coca-Cola (+ 2.50 Prozent auf 60.98 USD) und Caterpillar (+ 2.46 Prozent auf 307.69 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Honeywell (-2.45 Prozent auf 197.31 USD), UnitedHealth (-0.90 Prozent auf 507.14 USD), Boeing (-0.58 Prozent auf 209.81 USD), JPMorgan Chase (-0.36 Prozent auf 173.73 USD) und Johnson Johnson (-0.34 Prozent auf 158.36 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 13’516’612 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2.814 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Im Dow Jones verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.72 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch