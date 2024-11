Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Handelsende im Aufwind

Der Dow Jones schloss nahezu unverändert (plus 0.11 Prozent) bei 43’958.19 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 18.276 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 1.02 Prozent auf 44’359.21 Punkte an der Kurstafel, nach 43’910.98 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 43’829.98 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 44’141.33 Punkten.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0.226 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.10.2024, den Wert von 42’863.86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2024, lag der Dow Jones bei 39’765.64 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Jahr, am 13.11.2023, bei 34’337.87 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 16.55 Prozent aufwärts. Bei 44’486.70 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 37’122.95 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Amazon (+ 2.48 Prozent auf 214.10 USD), Chevron (+ 2.21 Prozent auf 158.72 USD), Verizon (+ 1.83 Prozent auf 41.14 USD), Home Depot (+ 1.76 Prozent auf 410.19 USD) und Walt Disney (+ 1.71 Prozent auf 102.72 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Boeing (-3.58 Prozent auf 139.97 USD), Caterpillar (-1.51 Prozent auf 387.07 USD), UnitedHealth (-1.43 Prozent auf 605.87 USD), NVIDIA (-1.36 Prozent auf 146.27 USD) und Travelers (-0.51 Prozent auf 256.67 USD) unter Druck.

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 36’335’581 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 3.360 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 9.02 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.49 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

