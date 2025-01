Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen

Am Donnerstag steht der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 0.92 Prozent im Plus bei 44’565.07 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 18.890 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.048 Prozent fester bei 44’178.06 Punkten in den Handel, nach 44’156.73 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 44’565.26 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 44’113.55 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 2.38 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.12.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 42’906.95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 42’514.95 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.01.2024, notierte der Dow Jones bei 37’905.45 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 5.13 Prozent zu Buche. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 44’565.26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 41’844.89 Punkten registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Caterpillar (+ 2.21 Prozent auf 406.40 USD), Boeing (+ 2.12 Prozent auf 178.50 USD), Walt Disney (+ 2.05 Prozent auf 111.04 USD), UnitedHealth (+ 1.93 Prozent auf 529.77 USD) und Amgen (+ 1.62 Prozent auf 277.88 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Travelers (-2.11 Prozent auf 241.51 USD), Coca-Cola (-0.40 Prozent auf 61.53 USD), Chevron (-0.26 Prozent auf 156.01 USD), Apple (-0.08 Prozent auf 223.66 USD) und NVIDIA (+ 0.10 Prozent auf 147.22 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 34’407’336 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 3.464 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Die Verizon-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8.24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Mit 7.24 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch