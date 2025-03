Pluszeichen in New York: Dow Jones steigt schlussendlich

Am Montag ging es im Dow Jones via NYSE letztendlich um 1.00 Prozent auf 42’001.76 Punkte aufwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 16.476 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1.59 Prozent höher bei 42’245.82 Punkten in den Montagshandel, nach 41’583.90 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 41’148.13 Punkte, das Tageshoch hingegen 42’147.38 Zähler.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Der Dow Jones erreichte am letzten Handelstag imFebruar, dem 28.02.2025, den Wert von 43’840.91 Punkten. Am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2024, wies der Dow Jones 42’544.22 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 39’807.37 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2025 bereits um 0.921 Prozent. Bei 45’054.36 Punkten schaffte es der Dow Jones bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 40’661.77 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Walmart (+ 3.10 Prozent auf 87.79 USD), Sherwin-Williams (+ 2.78 Prozent auf 349.19 USD), Visa (+ 2.22 Prozent auf 350.46 USD), Apple (+ 1.94 Prozent auf 222.13 USD) und IBM (+ 1.91 Prozent auf 248.66 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Boeing (-1.59 Prozent auf 170.55 USD), Amazon (-1.28 Prozent auf 190.26 USD), NVIDIA (-1.18 Prozent auf 108.38 USD), Microsoft (-0.90 Prozent auf 375.39 USD) und Salesforce (-0.60 Prozent auf 268.36 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 73’394’877 Aktien gehandelt. Im Dow Jones hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.023 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 9.60 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.09 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

