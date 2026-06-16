Pluszeichen in New York: Dow Jones schlussendlich in Grün

Schlussendlich verbuchte der Dow Jones im NYSE-Handel Gewinne in Höhe von 0.64 Prozent auf 51’999.67 Punkte. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 19.828 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.593 Prozent auf 51’364.55 Punkte an der Kurstafel, nach 51’671.03 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Dienstag bei 52’190.29 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 51’712.63 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wurde der Dow Jones mit 49’526.17 Punkten berechnet. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 16.03.2026, den Wert von 46’946.41 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 16.06.2025, einen Wert von 42’515.09 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 7.48 Prozent. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 52’190.29 Punkten. Bei 45’057.28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell JPMorgan Chase (+ 3.68 Prozent auf 331.14 USD), Visa (+ 2.87 Prozent auf 333.12 USD), 3M (+ 2.15 Prozent auf 161.63 USD), American Express (+ 1.60 Prozent auf 340.74 USD) und Procter Gamble (+ 1.35 Prozent auf 152.49 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen NVIDIA (-2.37 Prozent auf 207.41 USD), Salesforce (-1.73 Prozent auf 161.71 USD), Microsoft (-1.48 Prozent auf 393.83 USD), UnitedHealth (-0.82 Prozent auf 407.65 USD) und Coca-Cola (-0.78 Prozent auf 80.28 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 41’802’483 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.286 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

In diesem Jahr weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9.50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.01 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch