NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Dow Jones-Marktbericht
|
16.06.2026 22:34:39
Pluszeichen in New York: Dow Jones schlussendlich in Grün
So bewegte sich der Dow Jones am Dienstag schlussendlich
Schlussendlich verbuchte der Dow Jones im NYSE-Handel Gewinne in Höhe von 0.64 Prozent auf 51’999.67 Punkte. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 19.828 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.593 Prozent auf 51’364.55 Punkte an der Kurstafel, nach 51’671.03 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Dow Jones lag am Dienstag bei 52’190.29 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 51’712.63 Punkten erreichte.
Dow Jones seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wurde der Dow Jones mit 49’526.17 Punkten berechnet. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 16.03.2026, den Wert von 46’946.41 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 16.06.2025, einen Wert von 42’515.09 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 7.48 Prozent. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 52’190.29 Punkten. Bei 45’057.28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im Dow Jones
Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell JPMorgan Chase (+ 3.68 Prozent auf 331.14 USD), Visa (+ 2.87 Prozent auf 333.12 USD), 3M (+ 2.15 Prozent auf 161.63 USD), American Express (+ 1.60 Prozent auf 340.74 USD) und Procter Gamble (+ 1.35 Prozent auf 152.49 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen NVIDIA (-2.37 Prozent auf 207.41 USD), Salesforce (-1.73 Prozent auf 161.71 USD), Microsoft (-1.48 Prozent auf 393.83 USD), UnitedHealth (-0.82 Prozent auf 407.65 USD) und Coca-Cola (-0.78 Prozent auf 80.28 USD).
Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 41’802’483 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.286 Bio. Euro.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus
In diesem Jahr weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9.50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.01 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Siemens Energy: Werbetour mit Wirkung
Der Energietechnikkonzern ist auf einer Roadshow unterwegs. Offenbar mit Erfolg: Nach einer stärkeren Korrektur scheint die Aktie von Siemens Energy nach oben zu drehen.Weiterlesen!
SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|51’999.67
|0.64%
Börse aktuell - Live TickerDow Jones letztlich nach neuem Rekord in Grün -- SMI beendet Handel leicht im Plus -- DAX grenzt Gewinne letztlich ein -- Asiens Börsen schliesslich uneins
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Dienstag moderate Gewinne, während der deutsche Leitindex sich immer weiter von seinen Tageshochs entfernte. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die asiatischen Börsen zeigten sich am Dienstag mit unterschiedlicher Tendenz.