Pluszeichen in New York: Dow Jones mittags freundlich

Der Dow Jones legt im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.33 Prozent auf 39’196.81 Punkte zu. Damit sind die enthaltenen Werte 11.454 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0.573 Prozent schwächer bei 38’845.19 Punkten, nach 39’069.11 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 39’127.97 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 39’282.28 Punkten erreichte.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 1.61 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 23.01.2024, den Stand von 37’905.45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2023, bei 35’273.03 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 23.02.2023, bei 33’153.91 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 3.93 Prozent zu. 39’282.28 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 37’122.95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Amgen (+ 2.10 Prozent auf 291.18 USD), Goldman Sachs (+ 1.21 Prozent auf 395.20 USD), Dow (+ 1.00 Prozent auf 56.56 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 1.00 Prozent auf 21.79 USD) und McDonalds (+ 0.92 Prozent auf 298.63 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Walt Disney (-1.00 Prozent auf 106.56 USD), Chevron (-0.90 Prozent auf 154.03 USD), Apple (-0.81 Prozent auf 182.88 USD), Salesforce (-0.43 Prozent auf 292.38 USD) und Microsoft (-0.43 Prozent auf 409.89 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 3’642’893 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2.759 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Im Dow Jones verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.05 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie an.

