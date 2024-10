Pluszeichen in New York: Dow Jones mittags auf grünem Terrain

Um 17:59 Uhr klettert der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.87 Prozent auf 42’446.63 Punkte. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 13.882 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0.137 Prozent schwächer bei 42’022.65 Punkten, nach 42’080.37 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 41’993.35 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 42’485.76 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0.372 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2024, wurde der Dow Jones mit 40’829.59 Punkten gehandelt. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 09.07.2024, den Stand von 39’291.97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2023, bewegte sich der Dow Jones bei 33’604.65 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 12.55 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 42’628.32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37’122.95 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell IBM (+ 2.01 Prozent auf 233.21 USD), Caterpillar (+ 1.96 Prozent auf 395.58 USD), Nike (+ 1.82 Prozent auf 82.24 USD), Honeywell (+ 1.63 Prozent auf 210.37 USD) und JPMorgan Chase (+ 1.53 Prozent auf 213.98 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Boeing (-2.21 Prozent auf 151.23 USD), Salesforce (-1.41 Prozent auf 287.47 USD), Home Depot (-0.19 Prozent auf 413.38 USD), Intel (+ 0.09 Prozent auf 23.34 USD) und Chevron (+ 0.28 Prozent auf 149.17 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 3’360’493 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.074 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9.62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.09 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

