Pluszeichen in New York: Dow Jones letztendlich stärker

Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel schlussendlich um 0.58 Prozent höher bei 48’185.80 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 17.908 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1.94 Prozent tiefer bei 46’978.17 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 47’909.92 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 47’690.27 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 48’323.95 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der Dow Jones bereits um 3.69 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 09.03.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 47’740.80 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.01.2026, wurde der Dow Jones mit 49’504.07 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 09.04.2025, stand der Dow Jones noch bei 40’608.45 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 0.406 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 50’512.79 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45’057.28 Punkten.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Amazon (+ 5.60 Prozent auf 233.65 USD), Nike (+ 2.02 Prozent auf 44.00 USD), Caterpillar (+ 2.01 Prozent auf 787.07 USD), Amgen (+ 1.66 Prozent auf 355.60 USD) und Honeywell (+ 1.54 Prozent auf 236.06 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Salesforce (-3.13 Prozent auf 170.85 USD), IBM (-1.89 Prozent auf 237.18 USD), Chevron (-1.31 Prozent auf 190.36 USD), Cisco (-0.63 Prozent auf 83.17 USD) und Verizon (-0.54 Prozent auf 47.78 USD) unter Druck.

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 29’503’485 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.711 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.87 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch