Pluszeichen in New York: Dow Jones letztendlich mit positivem Vorzeichen

Am Donnerstag verbuchte der Dow Jones via NYSE schlussendlich ein Plus in Höhe von 1.14 Prozent auf 52’900.07 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 23.609 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.142 Prozent leichter bei 52’231.18 Punkten, nach 52’305.24 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 52’395.22 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 52’903.85 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der Dow Jones bereits um 1.74 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.06.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 51’307.79 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.04.2026, wies der Dow Jones 46’504.67 Punkte auf. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 02.07.2025, bei 44’484.42 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9.34 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 52’903.85 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Apple (+ 6.66 Prozent auf 308.63 USD), Microsoft (+ 4.68 Prozent auf 390.49 USD), McDonalds (+ 4.16 Prozent auf 280.63 USD), Walt Disney (+ 3.96 Prozent auf 99.50 USD) und Boeing (+ 3.62 Prozent auf 226.49 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Cisco (-4.06 Prozent auf 112.69 USD), Caterpillar (-2.81 Prozent auf 963.53 USD), NVIDIA (-2.63 Prozent auf 194.83 USD), Walmart (-1.25 Prozent auf 111.84 USD) und Home Depot (-0.74 Prozent auf 309.35 EUR).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 40’892’901 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.250 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr weist die Salesforce-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11.53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Mit 4.31 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch