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02.11.2026 20:03:26
Pluszeichen in New York: Dow Jones am Nachmittag mit Kursplus
Der Dow Jones steigt aktuell.
Am Montag erhöht sich der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE um 0.91 Prozent auf 52’241.31 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 25.265 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 1.19 Prozent auf 52’383.90 Punkte an der Kurstafel, nach 51’770.31 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones verzeichnete bei 52’424.91 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 52’008.23 Einheiten.
Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht
Der Dow Jones stand vor einem Monat, am 02.10.2026, bei 51’176.96 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der Dow Jones mit 52’485.03 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 47’562.87 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7.98 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones
Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Sherwin-Williams (+ 5.86 Prozent auf 352.11 USD), Amazon (+ 3.81 Prozent auf 249.51 USD), Walmart (+ 2.94 Prozent auf 127.14 USD), American Express (+ 2.90 Prozent auf 328.38 USD) und 3M (+ 2.90 Prozent auf 179.40 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Chevron (-3.11 Prozent auf 228.20 USD), Apple (-2.43 Prozent auf 336.24 USD), UnitedHealth (-2.33 Prozent auf 397.50 USD), Cisco (-1.74 Prozent auf 102.69 USD) und Johnson Johnson (-1.50 Prozent auf 269.11 USD).
Dow Jones-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 9’855’426 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.493 Bio. Euro.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.81 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie gewährt Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.12 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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