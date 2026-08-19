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19.08.2026 18:00:44
Pluszeichen in New York: Dow Jones am Mittag mit Zuschlägen
Der Dow Jones steigt am Mittwoch.
Um 17:58 Uhr springt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.27 Prozent auf 53’488.96 Punkte an. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 24.773 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.021 Prozent fester bei 53’354.43 Punkten, nach 53’343.40 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 53’399.53 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 53’710.06 Punkten verzeichnete.
Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0.325 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 52’146.42 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 19.05.2026, den Stand von 49’363.88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 44’922.27 Punkte.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10.55 Prozent. Bei 54’744.33 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45’057.28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops im Dow Jones
Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Merck (+ 10.80 Prozent auf 149.77 USD), Salesforce (+ 5.36 Prozent auf 206.66 USD), Amgen (+ 2.92) Prozent auf 437.68 USD), Sherwin-Williams (+ 2.61 Prozent auf 354.27 USD) und Walt Disney (+ 2.17 Prozent auf 106.21 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Caterpillar (-3.64 Prozent auf 810.26 USD), Goldman Sachs (-2.29 Prozent auf 1’016.68 USD), JPMorgan Chase (-1.71 Prozent auf 357.04 USD), Honeywell Technologies (-1.65 Prozent auf 223.96 USD) und Travelers (-0.94 Prozent auf 364.48 USD).
Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 8’042’228 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.696 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der Dow Jones-Werte
In diesem Jahr weist die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Nike-Aktie bietet Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.08 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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