Pluszeichen in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite mittags steigen

Am Dienstag steht der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 0.75 Prozent im Plus bei 26’540.83 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.936 Prozent auf 26’590.50 Punkte an der Kurstafel, nach 26’343.97 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26’725.29 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’520.30 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, den Stand von 24’836.60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.02.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 22’878.38 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 18’737.21 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 14.22 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 26’725.29 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Modine Manufacturing (+ 16.94 Prozent auf 304.66 USD), Power Integrations (+ 15.74 Prozent auf 82.00 USD), TransAct Technologies (+ 12.85 Prozent auf 4.39 USD), Amkor Technology (+ 10.62 Prozent auf 72.73 USD) und Ballard Power (+ 9.39 Prozent auf 6.06 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen AXT (-5.73 Prozent auf 132.76 USD), Compugen (-4.29 Prozent auf 2.68 USD), O Reilly Automotive (-4.03 Prozent auf 88.04 USD), MarketAxess (-3.87 Prozent auf 131.82 USD) und Intuit (-3.74 Prozent auf 307.99 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 16’239’351 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.478 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert mit 3.46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Unter den Aktien im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12.82 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch