Pluszeichen in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite am Mittag steigen

Am Mittwoch notiert der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 1.04 Prozent stärker bei 13’195.11 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.256 Prozent auf 13’092.92 Punkte an der Kurstafel, nach 13’059.47 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 13’072.51 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13’196.37 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ Composite bereits um 0.173 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, lag der NASDAQ Composite bei 14’031.81 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 13’816.77 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 04.10.2022, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 11’176.41 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 27.04 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 14’446.55 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10’265.04 Punkten verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit American Bio Medica (+ 96.00 Prozent auf 0.00 USD), Arundel (+ 13.64 Prozent auf 0.25 CHF), Computer Programs and Systems (+ 5.63 Prozent auf 16.89 USD), Sify (+ 3.57 Prozent auf 1.74 USD) und Nortech Systems (+ 3.47 Prozent auf 9.25 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Ebix (-26.15 Prozent auf 6.09 USD), Dixie Group (-13.77 Prozent auf 0.62 USD), Trinity Biotech (-11.63 Prozent auf 0.66 USD), Evercel (-8.00 Prozent auf 0.92 USD) und Geron (-6.68 Prozent auf 1.75 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 4’248’257 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 2.597 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Im NASDAQ Composite präsentiert die New York Community Bancorp-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 14.96 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Alliance Resource Partners LP-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch