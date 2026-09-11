Pluszeichen in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Handelsstart steigen

Um 15:57 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 1.05 Prozent auf 29’410.47 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.783 Prozent auf 29’331.48 Punkte an der Kurstafel, nach 29’103.51 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 29’323.31 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29’445.22 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0.792 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 11.08.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 29’525.48 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 29’446.18 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 23’992.56 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 16.68 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 30’762.20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22’841.42 Punkten.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Marvell Technology (+ 4.90 Prozent auf 238.07 USD), QUALCOMM (+ 4.21 Prozent auf 184.33 USD), Teradyne (+ 3.88 Prozent auf 384.56 USD), Lumentum (+ 3.88 Prozent auf 971.99 USD) und Intel (+ 3.46 Prozent auf 103.79 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Sandisk (-2.77 Prozent auf 1’645.75 USD), Seagate Technology (-2.41 Prozent auf 841.51 USD), Adobe (-1.77 Prozent auf 244.42 USD), Palo Alto Networks (-1.58 Prozent auf 333.14 USD) und Diamondback Energy (-1.55 Prozent auf 202.20 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 2’742’904 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.643 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

2027 weist die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.57 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch