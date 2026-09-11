NASDAQ 100 985336 / US6311011026
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|NASDAQ-Handel im Fokus
|
11.09.2026 16:00:38
Pluszeichen in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Handelsstart steigen
Der NASDAQ 100 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch heute fort.
Um 15:57 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 1.05 Prozent auf 29’410.47 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.783 Prozent auf 29’331.48 Punkte an der Kurstafel, nach 29’103.51 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 29’323.31 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29’445.22 Punkten verzeichnete.
NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0.792 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 11.08.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 29’525.48 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 29’446.18 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 23’992.56 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 16.68 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 30’762.20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22’841.42 Punkten.
NASDAQ 100-Tops und -Flops
Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Marvell Technology (+ 4.90 Prozent auf 238.07 USD), QUALCOMM (+ 4.21 Prozent auf 184.33 USD), Teradyne (+ 3.88 Prozent auf 384.56 USD), Lumentum (+ 3.88 Prozent auf 971.99 USD) und Intel (+ 3.46 Prozent auf 103.79 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Sandisk (-2.77 Prozent auf 1’645.75 USD), Seagate Technology (-2.41 Prozent auf 841.51 USD), Adobe (-1.77 Prozent auf 244.42 USD), Palo Alto Networks (-1.58 Prozent auf 333.14 USD) und Diamondback Energy (-1.55 Prozent auf 202.20 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 2’742’904 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.643 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder
2027 weist die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.57 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|29’445.14
|1.17%
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: SMI und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel etwas zu. An der Wall Street sind grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.