Pluszeichen in New York: Börsianer lassen Dow Jones zum Ende des Montagshandels steigen

Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0.29 Prozent stärker bei 51’712.71 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 20.169 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.014 Prozent auf 51’571.85 Punkte an der Kurstafel, nach 51’564.70 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 51’887.85 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 51’555.19 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 22.05.2026, den Wert von 50’579.70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, lag der Dow Jones bei 45’577.47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, wurde der Dow Jones mit 42’206.82 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6.88 Prozent aufwärts. Bei 52’281.19 Punkten schaffte es der Dow Jones bislang auf ein Jahreshoch. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Caterpillar (+ 3.70 Prozent auf 1’022.28 USD), Amgen (+ 2.11 Prozent auf 344.72 USD), JPMorgan Chase (+ 1.92 Prozent auf 331.48 USD), Cisco (+ 1.66 Prozent auf 121.53 USD) und 3M (+ 1.63 Prozent auf 163.22 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Amazon (-4.75 Prozent auf 232.79 USD), Nike (-4.45 Prozent auf 43.19 USD), Microsoft (-3.18 Prozent auf 367.34 USD), McDonalds (-3.05 Prozent auf 270.10 USD) und Procter Gamble (-1.80 Prozent auf 147.68 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 35’675’008 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.452 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9.17 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.22 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch