Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’849 0.5%  SPI 19’571 0.5%  Dow 51’713 0.3%  DAX 25’140 0.6%  Euro 0.9239 -0.2%  EStoxx50 6’311 0.3%  Gold 4’192 0.8%  Bitcoin 51’832 1.3%  Dollar 0.8087 0.1%  Öl 77.9 -3.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758SpaceX156888148Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998Zurich Insurance1107539Sika41879292Swiss Re12688156NVIDIA994529
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Kursfeuerwerk an der Wall Street: NVIDIA-Mega-Deal katapultiert die Super Micro-Aktie in die Höhe
Apogee-Aktie schiesst nach milliardenschwerem Übernahmeangebot von AbbVie nach oben
RWE-Aktie gibt nach: Unternehmen sichert sich Mehrheit an Amprion - Kapitalerhöhung zur Finanzierung abgeschlossen
Jahrelang abgeschrieben: Die breite Diversifikation feiert Comeback
Suche...

NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index im Fokus 22.06.2026 22:33:40

Pluszeichen in New York: Börsianer lassen Dow Jones zum Ende des Montagshandels steigen

Pluszeichen in New York: Börsianer lassen Dow Jones zum Ende des Montagshandels steigen

Der Dow Jones verzeichnete zum Handelsende Kursgewinne.

NVIDIA
168.69 CHF -0.73%
Kaufen Verkaufen

Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0.29 Prozent stärker bei 51’712.71 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 20.169 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.014 Prozent auf 51’571.85 Punkte an der Kurstafel, nach 51’564.70 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 51’887.85 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 51’555.19 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 22.05.2026, den Wert von 50’579.70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, lag der Dow Jones bei 45’577.47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, wurde der Dow Jones mit 42’206.82 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6.88 Prozent aufwärts. Bei 52’281.19 Punkten schaffte es der Dow Jones bislang auf ein Jahreshoch. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Caterpillar (+ 3.70 Prozent auf 1’022.28 USD), Amgen (+ 2.11 Prozent auf 344.72 USD), JPMorgan Chase (+ 1.92 Prozent auf 331.48 USD), Cisco (+ 1.66 Prozent auf 121.53 USD) und 3M (+ 1.63 Prozent auf 163.22 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Amazon (-4.75 Prozent auf 232.79 USD), Nike (-4.45 Prozent auf 43.19 USD), Microsoft (-3.18 Prozent auf 367.34 USD), McDonalds (-3.05 Prozent auf 270.10 USD) und Procter Gamble (-1.80 Prozent auf 147.68 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 35’675’008 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.452 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9.17 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.22 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Die Tops und Flops im Dow Jones
Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Redcare zündet den Befreiungsschlag

Mit einer überraschenden Prognoseanhebung meldet sich die Online-Apotheke eindrucksvoll zurück. Die Aktie springt über wichtige Chartmarken, Analysten sehen neues Potenzial - und das Wachstum gewinnt wieder spürbar an Breite.

Weiterlesen!

Analysen zu NVIDIA Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.05.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
21.05.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

11:52 UBS Logo UBS KeyInvest: KI-Fantasie schlägt Zinsangst
09:24 Marktüberblick: Lanxess und SUSS gesucht
09:02 SMI leicht schwächer erwartet
19.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf Micron Technology
19.06.26 Next Stop: Space Economy
18.06.26 Julius Bär: 15.01% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (52.5%) auf Galderma Group AG, Logitech International SA, Swiss Life Holding AG
11.06.26 SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’368.50 19.68 BTYSJU
Short 14’667.18 13.77 SNHBVU
Short 15’240.94 8.72 SKUBAU
SMI-Kurs: 13’848.51 22.06.2026 17:31:55
Long 13’220.71 19.13 SLBIBU
Long 12’951.66 13.98 SU3B7U
Long 12’373.05 8.83 SZ4B3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Modell sieht langfristige Rendite des Bitcoin in der Nähe von null - Warum die Kryptowährung trotzdem ein Erfolg sein könnte
Home Depot Aktie News: Home Depot am Abend mit Abschlägen
D-Wave Quantum-Aktie zieht an: Meilenstein beim Quantum-Simulator
Gold, Öl & Co. in KW 25: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Nestlé-Aktie unter Druck: Kommunikation und Nachhaltigkeit unter neuer Chefin vereinigt
KW 25: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Aktien New York Ausblick: Stimmung bleibt gut - SpaceX-IPO zieht in den Bann
IPhone 18 Pro Rumored To Feature Larger Camera Bump For Advanced Imaging Upgrades

Top-Rankings

KW 25: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 25: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 25: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
Dow Jones 51’712.71 0.29%