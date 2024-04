Pluszeichen in New York: Börsianer lassen Dow Jones am Mittwochnachmittag steigen

Am Mittwoch tendiert der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE 0.06 Prozent höher bei 37’822.22 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 13.183 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.511 Prozent auf 37’992.22 Punkte an der Kurstafel, nach 37’798.97 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 38’036.70 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 37’611.56 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0.665 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, bei 38’714.77 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.01.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 37’266.67 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.04.2023, wurde der Dow Jones mit 33’987.18 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 0.284 Prozent aufwärts. 39’889.05 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 37’122.95 Zähler.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit UnitedHealth (+ 2.94 Prozent auf 482.66 USD), Goldman Sachs (+ 1.79 Prozent auf 403.98 USD), Nike (+ 1.34 Prozent auf 94.64 USD), McDonalds (+ 1.01 Prozent auf 268.11 USD) und Coca-Cola (+ 0.59 Prozent auf 58.40 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Travelers (-7.42 Prozent auf 206.56 USD), Intel (-1.60 Prozent auf 35.68 USD), Amazon (-1.19 Prozent auf 181.13 USD), Caterpillar (-0.86 Prozent auf 356.80 USD) und Microsoft (-0.61 Prozent auf 412.05 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 7’190’427 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2.891 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8.67 erwartet. Die Verizon-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.65 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

