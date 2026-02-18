Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
NVIDIA-Aktie vor Bilanzvorlage: Gelingt dem KI-Giganten die nächste Überraschung?
Figma-Aktie zweistellig im Plus: Umsatz besser als erwartet
Gemini Space Station-Aktie bricht ein: Führungskrise trifft auf ernüchternde Kennzahlen
eBay-Aktie mit Kurssprung: Gewinn und Umsatzt schlagen Analystenerwartungen
Moderna-Aktie legt kräftig zu: FDA startet Prüfung des mRNA-Grippevakzins
Index-Bewegung 18.02.2026 22:33:53

Pluszeichen in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 letztendlich steigen

Pluszeichen in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 letztendlich steigen

So bewegte sich der NASDAQ 100 am dritten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Am Mittwoch verbuchte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss ein Plus in Höhe von 0.80 Prozent auf 24’898.87 Punkte. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0.175 Prozent stärker bei 24’744.87 Punkten, nach 24’701.60 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 24’696.83 Punkte, das Tageshoch hingegen 25’057.21 Zähler.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1.35 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Wert von 25’529.26 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 18.11.2025, den Stand von 24’503.10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.02.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 22’164.61 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 büsste der Index bereits um 1.22 Prozent ein. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26’165.08 Punkten. 24’387.47 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Cadence Design Systems (+ 7.60 Prozent auf 305.01 USD), AppLovin (+ 7.44 Prozent auf 404.39 USD), CoStar Group (+ 7.00 Prozent auf 48.94 USD), Micron Technology (+ 5.30 Prozent auf 420.95 USD) und Synopsys (+ 4.83 Prozent auf 442.31 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Palo Alto Networks (-6.82 Prozent auf 152.35 USD), NXP Semiconductors (-3.17 Prozent auf 237.33 USD), Constellation Energy (-2.96 Prozent auf 294.05 USD), T-Mobile US (-2.90 Prozent auf 213.25 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-2.70 Prozent auf 125.20 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 43’752’305 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 3.754 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1.77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.75 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
